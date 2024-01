PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé fait une annonce fracassante sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Au sortir d’un Trophée des champions assez terne contre Toulouse (2-0), Kylian Mbappé a rehaussé l’intérêt de la soirée en s’invitant en zone mixte. Alors qu’il est en fin de contrat cet été et libre de s’engager pour la saison prochaine depuis le 1er janvier, l’attaquant du PSG a apporté quelques éléments. « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix (entre prolonger ou signer avec un autre club), a-t-il expliqué devant les micros. Avec l’accord que j’ai passé avec le président (Nasser al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir. »

Mbappé ne fixe pas de timing

Une manière de calmer (un peu) le jeu dans un dossier capital, qui risque malgré tout de parasiter l’actualité des champions de France aussi longtemps qu’il reste sans réponse. Le Bondynois a assuré qu’il ne s’était pas fixé d’échéance. « Je n’en sais rien (à propos du timing de sa décision), a-t-il indiqué. C’était fin mai en 2022 car je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Mais le plus important, ce sont les titres. On est déterminés. L’équipe se tourne vers ça. » En attendant d’en savoir plus sur son avenir, et parce qu’on n’est jamais trop prudent, l’intéressé continue de mettre la main sur tous les records à sa portée. Hier, il s’est approprié celui de meilleur buteur de l’histoire au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain remporte le 1️⃣2️⃣ème Trophée des Champions de son histoire ! 🏆❤️💙#TDC2023 pic.twitter.com/qMFrrHfhrN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

