PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé pas près de lâcher Paris ?

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Le PSG pousse pour qu'il prolonge, quitte à lui accorder un bon de sortie dès l'été prochain ou, au mieux, à l'horizon 2025. Le Real Madrid espère pour sa part lui faire signer un pré-contrat dès le mois de janvier afin de s'éviter que le psychodrame s'étire jusqu'en juin. Le joueur, lui, refuse désormais de s'exprimer sur son avenir, ce qui contribue à entretenir le flou. Mais les statistiques peuvent parler à sa place...

15 fois décisif en 10 matches de C1 au Parc

Et celles-ci confirment le lien particulier unissant Kylian Mbappé et le Parc des Princes. Mercredi dernier face à l'AC Milan, le natif de Bondy a ouvert le score et été décisif pour la 15e fois (11 buts, 4 passes décisives) lors des 10 derniers matches de Champions League dans l'enceinte la Porte de Saint-Cloud. Mbappé, le Parc et la C1 forment un mélange explosif. Pas sûr que la recette fonctionne aussi bien à Madrid...

