PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé se cherche une maison à Madrid !

Les fans de football espagnol connaissent Ruben Uria. C'est ce journaliste de Goal qui a eu l'honneur d'interviewer Lionel Messi à l'automne dernier, après que l'Argentin ait demandé à quitter le FC Barcelone et qu'il ait finalement décidé de rester pour ne pas aller au clash. Uria ne fait pas dans le sensationnalisme, il s'appuie généralement sur des sources bien informées quand il expose une théorie.

Du coup, on peut lui faire confiance quand il assure, comme à l'instant, que Kylian Mbappé aurait demandé à une personne de son entourage de lui trouver une maison à Madrid. Surtout qu'Uria ne prétend pas qu'il s'agit pour l'attaquant du PSG de préparer son transfert au Real. Il se pourrait aussi qu'il cherche simplement à renforcer son patrimoine immobilier, même si la coïncidence est un peu grosse.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, Mbappé négocie avec le club de la capitale depuis plusieurs mois. Il voudrait attendre la fin de la saison pour voir quel club lui propose le meilleur challenge sportif pour les années à venir. Visiblement, le fait que le Real Madrid participe à la Super League alors que le PSG a refusé de quitter le giron de l'UEFA l'aurait convaincu d'aller voir ailleurs…

