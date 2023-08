PSG, Real Madrid – Mercato : nouveau rebondissement, Mbappé quitte le loft !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Durant toute la journée de samedi, des rumeurs ont circulé sur un vrai réchauffement des relations entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. Rumeurs fondées sur une longue discussion entre le capitaine des Bleus et Luis Campos hier en marge de PSG – Lorient (0-0). Mbappé réintégré à l'entraînement en attendant plus ! Comme révélé par RMC Sport, cette reprise du dialogue quant à une prolongation de Mbappé au delà de juin 2024 s'est matérialisé concrètement ce dimanche matin au Campus PSG de Poissy où l'attaquant a repris l'entraînement... avec le groupe de Luis Enrique et non plus dans le loft. S'il est encore bien trop tôt pour présager d'une signature de Kylian Mbappé ou de concession de QSI jusqu'à présent intransigeant sur sa volonté qu'il prolonge ou quitte le club, ce premier pas est plus qu'encourageant. Au PSG, on communique sur des « discussions constructives » ces dernières heures entre les deux parties. Discussions à l'origine de ce changement de cap. ?￰゚レᄄKylian Mbappé réintègre le groupe de Luis Enrique. Il est à l’entraînement ce matin au Campus PSG pic.twitter.com/SJwAGbWdwJ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé ont pris une nouvelle tournure. L'attaquant quitte le loft et reprend l'entraînement avec l'équipe de Luis Enrique. Le PSG communique sur des "discussions constructives" ayant conduit ce changement de cap.

Alexandre Corboz

Rédacteur