PSG, Real Madrid - Mercato : nouvelle deadline pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les nouvelles se succèdent au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Depuis sa mise à l’écart de la tournée en Asie avec ses petits camarades du PSG, on attend que l’attaquant de 24 ans sorte du silence. Mais As assure qu’il reste sur sa ligne de conduite : à savoir répéter à l’envi qu’il ira au bout de son contrat en juin 2024 et qu’il ne prolongera pas. Selon François Gallardo, cela fait évidemment les affaires du Real Madrid, qui attend tapi dans l’ombre avant de faire une première offre cet été.

Mbappé Merengue pour le Clasico du 29 juillet ?

Si le PSG serait disposé à ne pas demander plus de 200 millions d’euros, le spécialiste des transferts, qui avait annoncé avant tout le monde l’absence de Mbappé en Asie, n’en démord pas et affirme que Florentino Pérez a eu une réunion avec Nasser al-Khelaïfi pas plus tard que jeudi dernier pour prendre cette décision. Désormais, le souhait du Real Madrid serait de voir arriver Mbappé au stage merengue aux Etats-Unis et qu’il prenne part au Clasico contre le FC Barcelone le 29 juillet prochain. Le compte à rebours a démarré.

🚨 ÚLTIMA HORA MBAPPÉ 🚨



Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi tuvieron AYER una REUNIÓN.



Kylian Mbappé NO viajará a la gira de Japón.



El deseo del Real Madrid es que la estrella parisina esté PRESENTE en el Clásico de Estados Unidos.



¡Fin boom! ¡Al lío! 👉🏼 SHHHHH 💣👀 pic.twitter.com/lQElBxjtfw — François Gallardo (@F_GallardoTV) July 21, 2023

Podcast Men's Up Life