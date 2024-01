PSG, Real Madrid - Mercato : Paris dément pour Mbappé et parle de déstabilisation !

L'annonce par Foot Mercato hier soir que Kylian Mbappé avait choisi le Real Madrid pour son avenir a fait sensation. L'information n'a pas été confirmée en Espagne et elle a même été contredite en Angleterre, où l'on croit au contraire que l'attaquant se rapprocherait de la Premier League car il refuse de se faire dicter son agenda par les Merengue. Cela a incité RMC à contacter la direction du PSG pour savoir ce qu'il en est.

Les dirigeants parisiens ont démenti tout accord en expliquant qu'ils seraient les premiers informés si Kylian Mbappé avait fait son choix pour son avenir. En effet, le PSG est toujours en négociations avec son attaquant pour une prolongation. La moindre des choses, s'il a décidé de partir, est de prévenir son employeur... Par ailleurs, la direction parisienne "sent que ces remous médiatiques n'arrivent peut-être pas pour rien". Il faut dire qu'outre le cas Mbappé, le PSG voit son nom mêlé à un nombre important d'affaires depuis plusieurs jours (scandale Neymar, pression pour le Ballon d'Or de Messi...).

