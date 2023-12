PSG, Real Madrid - Mercato : Paris et le clan Mbappé lâchent une annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme à l'été 2022, Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, le champion du monde 2018 pourrait de nouveau prolonger l'aventure avec le PSG ou signer libre à la Casa Blanca ou ailleurs.

Le PSG et l'entourage de Mbappé parlent "d'un dialogue continu"

Dans son édition du jour, L'Équipe a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé, annonçant que rien n'aurait changé mais que le dialogue serait continu entre les dirigeants parisiens et l'entourage de l'ancien Monégasque. "Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 25 ans en compagnie de ses amis et de sa famille dans une salle parisienne jeudi, a rejoint son lointain lieu de vacances ces dernières heures, sans que son avenir à court terme ne soit déterminé. Dans les deux camps, on parle toujours d'un dialogue continu", explique le quotidien sportif.

🗞️ Ce samedi 23 décembre 2023, numéro spécial transferts dans L'Équipe avant le mercato d'hiver



Pour consulter l'édition : https://t.co/1PQryad0ma pic.twitter.com/eBDdMD8aJ9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 23, 2023

