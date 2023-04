PSG, Real Madrid - Mercato : Paris lâche un énorme indice sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Alors que Kylian Mbappé a prolongé l'été dernier avec le Paris Saint-Germain et qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, les rumeurs d'une possible arrivée de l'attaquant français au Real Madrid circulent toujours. Mais l'ancien Monégasque est toujours Parisien.

Mbappé au centre de la campagne d’abonnement pour la saison prochaine

Et le club de la capitale a envoyé cette semaine un message fort avec Kylian Mbappé en le mettant au centre de la campagne d’abonnement pour la saison 2023-2024. En plus du natif de Bondy, seuls Nuno Mendes, les Titis, les Ultras et Jonathan Calderwood, le célèbre jardinier du club, figurent dans cette vidéo. De quoi montrer que Kylian Mbappé est toujours concentré sur le projet parisien.

🎟️ Kylian Mbappé au centre de la campagne d’abonnement du @PSG_inside pour la saison 2023/2024.



Seuls les Titis, Nuno Mendes, les Ultras et… Jonathan Calderwood figurent sur cette vidéo. 😳



Le message a le mérite d’être clair.. pic.twitter.com/Hvsdwuc2AF — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 6, 2023

