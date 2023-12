PSG, Real Madrid – Mercato : Paris prépare un joli cadeau à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S’il faudra sans doute plus qu’une ou deux promesses pour convaincre Kylian Mbappé (25 ans) de prolonger une nouvelle fois son contrat au PSG au-delà de l’été 2024, le Bondynois n’écarte pas totalement de continuer l’aventure avec Paris bien qu’il dispose d’autres options au Real Madrid ou en Premier League. Désireux de faire une équipe qui plaît au capitaine des Bleus, Luis Campos avait déjà recruté en ce sens l’été dernier avec les arrivées de ses amis Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Un autre facteur est aussi à prendre en compte : l’éclosion de son petit frère Ethan (16 ans), apparu pour la première fois en pro face à Metz (3-1) pour le match des 25 ans de KM7. Ethan Mbappé bientôt professionnel au PSG ? S’il est aujourd’hui exagéré de penser que Kylian Mbappé aura la faiblesse de rester pour jouer avec son petit frère encore une saison ou de penser que le PSG ne prolongera Ethan que pour convaincre Kylian (Luis Enrique l’adore !), L’Equipe nous apprend que la direction parisienne va tout faire pour signer un premier bail professionnel à Ethan Mbappé d’ici au mois de juin, date d’expiration de son présent contrat. Les frères Mbappé titulaires ensemble au PSG la saison prochaine ? Le story-telling commence à s’écrire… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans le dossier Kylian Mbappé, chaque détail compte du côté du PSG pour convaincre le Bondynois de prolonger. La signature d’Ethan en professionnel en est un gros… La signature de son premier contrat professionnel est dans les tuyaux.

Alexandre Corboz

Rédacteur