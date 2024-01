PSG, Real Madrid - Mercato : pessimiste pour Mbappé, Paris a déjà activé un plan B !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé joue avec les nerfs de tout son monde et n’a pas l’air de rendre vraiment compte. En cause ? L’identité de son futur club, qu’il a du mal à rendre public. Si la dealine fixée par le Real Madrid au 15 janvier dernier ressemble à un leurre, le PSG n’est pas tranquille pour autant. Selon RMC Sport, le PSG aimerait en réalité être fixé le plus rapidement possible, histoire de pouvoir se retourner en cas de départ de sa star.

Le PSG a activé un plan B

Au club, le pessimisme régnerait autour d’un dénouement positif. On espère toujours que le joueur va prolonger même si plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Le PSG prépare d'ailleurs un plan B, signe que l'heure n'est pas à l'optimisme.

