PSG, Real Madrid - Mercato : réunion programmée pour une prolongation de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait connaitre un nouvel épisode la semaine prochaine ! Selon les informations du quotidien espagnol AS, une réunion est en effet prévue dans les prochains jours entre son entourage et des représentants du Qatar pour discuter d'une prolongation ! Ce serait des plus inattendus vu les tensions des dernières semaines et la volonté marquée du joueur de partir libre dans un an, ce qui avait provoqué sa mise à l'écart du groupe professionnel.

La menace Real Madrid plane au-dessus de la tête de Mbappé

Le Qatar a toujours fait savoir qu'il ne voulait pas voir le natif de Bondy partir libre en juin 2024 car cela pourrait remettre en cause toute la stratégie financière du PSG. Dans un courrier qui lui avait été adressé, Nasser al-Khelaïfi avait assuré qu'il y aurait des licenciements et des départs de joueurs en cas de départ libre dans un an. Le problème pour Kylian Mbappé, c'est que le Real Madrid a déjà fait savoir qu'il fermerait définitivement ses portes au champion du monde 2018 s'il venait à prolonger une nouvelle fois à Paris... La réunion de la semaine prochaine - si elle a bien lieu - s'annonce donc tendue !

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🚨 ¡Cumbre en París por Mbappé!



🧐 Según 'AS', emisarios de Qatar se van a desplazar hasta París para entablar nuevas conversaciones con el entorno del jugadorhttps://t.co/FVvPuGtSgb — Diario SPORT (@sport) August 19, 2023

Podcast Men's Up Life