PSG, Real Madrid – Mercato : Spider-Man veut aussi détourner Harry Kane de Paris !

C'est bien connu : Spider-Man est un grand supporter de Tottenham... Ou tout du moins l'acteur Tom Holland, qui prête ses traits à l'homme-araignée dans les derniers films de Marvel. A l'occasion de la promotion de son nouveau film "The Crowded Room", le célèbre acteur hollywoodien a été interrogé sur son amour compliqué pour les Spurs mais également sur l'avenir d'Harry Kane.

« Va à Madrid et deviens le meilleur footballeur du monde »

Comprenant l'envie de « King Harry » d'aller voir ailleurs, Tom Holland a une préférence claire et nette pour l'avenir du buteur des Three Lions : « Mon conseil ? Je dirais : va à Madrid. Va et deviens le meilleur footballeur du monde. Tu le mérites ».

Reste à savoir si le Real Madrid, qui fait de Kylian Mbappé sa priorité, se positionnera aussi sur le dossier Harry Kane. Pour l'heure, c'est surtout le PSG – à la demande de Luis Enrique – et le Bayern Munich qui s'affichent comme les favoris à la signature du buteur de 29 ans. Du côté de Tottenham, on est ouvert au départ du buteur mais on souhaite surtout éviter de le vendre à un concurrent direct de Premier League.

