PSG, Real Madrid - Mercato : toujours pas d'accord entre Mbappé et Paris mais...

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est dans la même situation qu'à l'été 2022. Mais l'attaquant français choisira-t-il de faire comme il y a deux ans, c'est-à-dire prolonger de nouveau l'aventure avec le PSG, ou partira-t-il libre au Real Madrid ou ailleurs l'été prochain ? C'est la question que toute la planète football se pose.

Statu quo dans le feuilleton Mbappé !

Une chose est sûr, Kylian Mbappé et son clan continuent de négocier avec le PSG concernant une éventuelle prolongation. Mais d'après le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l'actualité du club de la capitale, il n'y aurait toujours aucun accord entre les deux parties et rien ne serait signé. "Les discussions continuent entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants du joueur. Le joueur n'est pas contre de prolonger. Le joueur a apprécié l'initiative du PSG concernant le recrutement et les départs de certains joueurs", précise le suiveur du PSG.

🚨 Information @PSGInside_Actu . Concernant Kylian #Mbappe toujours aucune signature pour une prolongation. Les discussions continuent entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants du joueur. Comme je l'ai dit il y a un mois le joueur n'est pas contre de… pic.twitter.com/DUQfnPQeDb — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 27, 2023

