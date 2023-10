PSG, Real Madrid - Mercato : un coup de pression venu d'Espagne pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Vendredi, La Gazzetta dello Sport a assuré que l'émir du Qatar avait fait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité de la saison. Et qu'il avait incité Nasser al-Khelaïfi à proposer un contrat en or au natif de Bondy. Ce qui laisse songeur quand on sait qu'il est déjà le footballeur le mieux payé de la planète avec ses 72 M€ et des primes de fidélité de plus de 100 M€... Bref, le joueur, qui ne traverse pas la meilleure période sa carrière, va subir une grosse pression de la part de la direction parisienne dans les semaines à venir. Et cela inquiète du côté de l'Espagne. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Au Real, il cessera d'être le meilleur pour devenir une légende Dans un édition pour El Chiringuito, le journaliste Juanfe Sanz a interpelé Mbappé en lui demandant de résister pendant encore trois mois. Et que s'il le fait, s'il rejoint le Real Madrid, il aura "enfin une chance de remporter le Ballon d'Or" ou encore qu'il cessera "d'être le meilleur pour devenir une légende". Un programme alléchant mais suffira-t-il à convaincre le capitaine de l'équipe de France de ne pas prolonger au PSG ? Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris 🐢 MBAPPÉ, tienes TRES MESES.



‼️ Déjate de juegos… y TOMA LA DECISIÓN.



📹 @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/g4B50Soo5h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le journaliste d'El Chiringuito Juanfe Sanz a lancé un message très clair à Kylian Mbappé : il a trois mois pour tenir sa position de ne pas prolonger au PSG et rejoindre librement le Real Madrid en juin prochain. Et avoir ainsi la possibilité de devenir une légende.

Raphaël Nouet

Rédacteur