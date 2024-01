PSG, Real Madrid - Mercato : un démenti est tombé pour le départ de Mbappé du PSG !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après Foot Mercato, c'est le journaliste Abdellah Boulma qui a affirmé que Kylian Mbappé, à qui il ne reste plus que cinq mois et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, aurait décidé de quitter le club de la capitale l'été prochain. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Fabrizio Romano fait le point sur le dossier Mbappé Une information que n'a pas confirmée Fabrizio Romano, spécialiste des transferts. D'après le journaliste italien, le champion du monde 2018, toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, n'aurait pris aucune décision concernant son avenir. L'ancien Monégasque voudrait prendre son temps et devrait avertir en premier le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, après avoir fait son choix. Si vous ne me croyez pas ... Peux être que lui ... Oui #Mbappé 🇫🇷 n'a pris aucune décision concernant son avenir, malgré les rumeurs !



Il prend son temps et Nasser Al-Khelaïfi sera averti en premier.



(@FabrizioRomano) https://t.co/uaBPJEUiCI — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 15, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le journaliste italien, Fabrizio Romano, a démenti l'information selon laquelle Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur