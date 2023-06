PSG : Thierry Henry ne viendra pas avec Nagelsmann à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pas de Thierry au PSG la saison prochaine. L'idée d'installer le champion du monde 1998 dans le staff de Julian Nagelsmann avait été évoquée lorsque le choix du Qatar s'est porté sur l’Allemand pour succéder à Christophe Galtier sur le banc parisien mais, malgré des discussions entre l'ancien entraîneur du Bayern et Henry, l'alliance ne se formera pas. Selon L’Équipe, les dirigeants parisiens ne sont plus certains de la réussite d'un tel duo. La piste Nagelsmann pas impactée ? La non-venue d'Henry peut-elle être de nature à remettre en cause les négociations entre Nagelsmann et le PSG ? A priori, non. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu ces dernières 48 heures pour tenter de faire avancer son arrivée. Luis Campos, le conseiller football du club, a rencontré Volker Struth, l'agent de l'entraîneur allemand, dans un grand hôtel parisien proche de la place de la Concorde. L’ancien coach du Bayern Munich planche déjà sur des pistes au mercato estival.

Pour résumer L’Équipe l’affirme haut et fort ce jeudi matin : on ne verra pas Thierry Henry devenir l'entraîneur adjoint de Julian Nagelsmann au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Un sacré premier coup dur pour le club de la capitale.

Bastien Aubert

Rédacteur