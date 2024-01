PSG : une bonne nouvelle pour Navas... et une mauvaise !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Face à Revel, dimanche, Luis Enrique a décidé de faire tourner, et Gianluigi Donnarumma figure parmi les joueurs non convoqués. La rencontre devrait permettre à Keylor Navas de rejouer sous le maillot parisien, pour la première fois depuis un an.

Il n'ira pas aux Tigres

En revanche, alors qu'il espère trouver un nouveau club, Navas, annoncé dans le viseur de Newcastle mais également des Tigres, ne devrait pas rejoindre le club mexicain. L’entraîneur uruguayen Robert Dante Siboldi a en effet soutenu : «Nous sommes satisfaits des gardiens que nous avons et si Nahuel Guzman ne peut pas jouer les premiers matchs, nous faisons confiance aux remplaçants que nous avons" Plutôt clair...

