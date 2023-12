PSG : une prolongation surprise officialisée !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coup de théâtre pour Presnel Kimpembe ! Si plusieurs échos ont fait état hier d’une posisble nouvelle opération et surtout une absence jusqu’à la fin de la saison, le défenseur central a prolongé hier soir. Kimpembe jusqu'en 2026 Après la victoire contre le FC Metz au Parc des Princes (3-1-), le PSG a annoncé la nouvelle vers minuit : le joueur de 26 ans est désormais sous contrat jusqu’en juin 2026. Une belle preuve de confiance. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Après la victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Metz, mercredi au Parc des Princes (3-1), le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe. Le joueur de 26 ans est désormais lié jusqu'en juin 2026.

Bastien Aubert

Rédacteur