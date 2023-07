RC Lens - Mercato : deadline et bonne nouvelle pour Levi Garcia !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Mis en échec par Wolfsburg hier au AOK Stadion (1-1), le RC Lens a montré des signes encourageants aux dires de Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or cherche encore la bonne formule en attaque, où Morgan Guilavogui occupait encore le poste d‘avant-centre. L’ancien attaquant du Paris FC n’a pas démérité : son relationnel avec ses partenaires progresse car ses appels sont opportuns et ses déplacements justes mais il est nettement moins impactant qu’Openda. Pour tenir la route en Ligue 1 et en Ligue des champions, il faudra absolument du plus lourd et cela devient urgent à l’approche de la reprise du championnat. À ce titre, Levi Garcia, pointe de l’AEK Athènes, reste la priorité des décideurs artésiens. Interrogé par nos confrères hier en Allemagne, Haise repoussait toute inquiétude, arguant que l’intéressé, sans le nommer, n’était pas libre contractuellement et que le RC Lens était tributaire du calendrier du club grec.

Deadline fixée au 15 août ?

Si le club grec n’a pas cédé, c’est avant tout parce qu’il recherche activement son remplaçant, alors que le joueur de 25 ans doit jouer le troisième tour préliminaire de C1 (aller le 8 ou 9 août, retour le 15). « Le joueur est d’accord avec Lens. Mais il a précisé qu’il respectait aussi le timing de son club avec lequel il lui reste une année de contrat, explique L’Équipe. Dans le même temps, Lens n’a pas démarché ses deuxième et troisième pistes. Il n’entend pas se disperser mais concentrer ses derniers efforts sur Garcia, dont le profil a été unanimement validé. Jusqu’à quand ? La date du 15 août paraît une limite raisonnable avant de passer à autre chose pour un tarif compris entre 15 et 20 M€. »

JOUR DE GLOIRE



Voici la une du journal L'Équipe du dimanche 30 juillet 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/KHLhnY1U1n — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2023

Podcast Men's Up Life