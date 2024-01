RC Lens - Mercato : Haise se lâche sur son avenir et craint un départ de Danso

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Très attendu, l’entretien accordé par Franck Haise à Téléfoot valait son pesant d’or ce dimanche. L’entraîneur du RC Lens ne s’est pas caché derrière son petit doigt à l’heure d’aborder son avenir. « Je mène ma réflexion depuis un moment déjà. Même si moi j'ai certaines idées, le foot c'est toujours du court terme, il faut toujours être prêt pour le match d'après », a-t-il affirmé.

Au sujet du futur personnel de Kevin Danso, Haise est dans le flou le plus total. « S'il sera avec nous jusqu'à la fin de la saison ? Je n'en sais rien, a-t-il avoué. Je n'ai pas envie de perdre mes joueurs majeurs, mais si un top club européen vient avec une offre que personne ne peut refuser, je ne sais pas ce qu'il pourrait se passer. » Selon TF1, le PSG et le Bayern sont bien venus aux renseignements, aucune offre ferme, seulement des discussions avec l'entourage du joueur, qui a confié confiait que la tendance était qu'il reste au RC Lens jusqu'à la fin de saison.

Haise n'a aucun regret en C1

Enfin, le coach du RC Lens n’a aucun regret au sujet du déroulement de la saison. « Sur la Ligue des champions, je n'ai pas regret. On a vraiment fait le maximum, on peut être fier de notre parcours en Ligue des Champions. On a d'autres expériences à vivre maintenant en Europa League, a-t-il poursuivi. Quand vous sortez d'une saison exceptionnelle, beaucoup de gens pensent que vous allez en faire une deuxième, mais il y a quand même très, très peu de chance que ça arrive. »

La réponse de Franck Haise concernant son avenir au RC Lens :



"Sur mon avenir, je mène ma réflexion depuis un moment déjà. Même si moi j'ai certaines idées, le foot c'est toujours du court terme, il faut toujours être prêt pour le match d'après" pic.twitter.com/y7VeOZQ0f9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 14, 2024

Podcast Men's Up Life