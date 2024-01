Mercato : un club européen insiste pour Seko Fofana, la piste PSG écartée !

Ce vendredi, Foot Mercato a annoncé qu'Al-Nassr, qui jugeait dans un premier temps Seko Fofana intransférable, aurait finalement ouvert la porte à un départ de l'ancien milieu de terrain du RC Lens. Mais que pour un prêt de six mois.

En plus de club saoudiens dont Al-Ettifaq et Al-Shabab, une écurie européenne serait aussi intéressée pour récupérer l'international ivoirien. Il s'agirait de Besiktas. D'après les informations du journaliste turc de Sports Digitale, Sercan Dikme, le club stambouliote pourrait tenter de recruter le joueur de 28 ans lors de ce mercato hivernal.

Et alors que la rumeur d'une arrivée de Seko Fofana au Paris Saint-Germain a vu le jour ces dernières heures, le compte Twitter @PSGInside_Actu l'a rapidement démentie. "Seko Fofana, c'est fake. Paris n'est pas intéressé par le joueur depuis sa signature en Arabie saoudite l'été dernier", a fait savoir le suiveur du PSG.

