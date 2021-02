Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Alaba officialise son départ du Bayern !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'était une nouvelle qui était attendue. David Alaba l'a officialisée en conférence de presse. « J'ai pris la décision de faire quelque chose de nouveau après la saison et de quitter le club. La décision n'a pas été facile pour moi, j'étais avec le club pendant longtemps et je leur dois beaucoup. C'était un moment incroyablement beau et intense ici », a confié Alaba qui a pris la décision « il y a quelques semaines. »

Le défenseur autrichien du Bayern Munich va donc vivre un autre challenge. Mais alors que le Real Madrid, le FC Barcelone ou le PSG sont évoqués en destination potentielle, David Alaba assure n'avoir rien conclu. ​« Je pense que ce n'est un secret pour personne que ma direction est en contact avec les clubs. Je veux me concentrer pleinement sur mon travail ici. Je ne peux pas en dire plus. »