Real Madrid, PSG – Mercato : un candidat se retire du dossier Bellingham, deux favoris se détachent

Le dossier Jude Bellingham est en train de s’accélérer à vitesse grand V avec l'intérêt du PSG et la présence récente d’un émissaire du Real Madrid en Allemagne pour rencontrer le joueur du Borussia Dortmund ainsi que son entourage. La semaine dernière, le journaliste de Sport1 Patrick Berger indiquait que la décision finale de Bellingham tomberait fin mars ou au début du mois d’avril.

Liverpool renonce

Et selon The Athletic, Liverpool s'est retiré de la course au joueur anglais de 19 ans. Bellingham serait jugé trop cher par la direction des Reds. Selon le média, City et le Real sont en pole pour enrôler le milieu de terrain. A suivre...