Arsenal - RC Lens : les compos sont tombées

Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

S'ils veulent poursuivre leur route en Champions League, Franck Haise et ses joueurs doivent imiter leurs glorieux aînés de 1998 et s'imposer sur la pelouse d'Arsenal ce soir. Il y a 25 ans, c'est à Wembley que le RC Lens avait gagné (1-0). Ce soir, le match se jouera à l'Emirates. Les Gunners sont leaders de la poule avec 9 points, soit quatre de plus que Lens et le PSV Eindhoven. Un match nul ou une victoire les qualifiera pour les 8es. Pour les Sang et Or, la victoire est presque impérative pour espérer repasser devant les Néerlandais. Voici les compositions d'équipe.

Arsenal : Raya - Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Havertz, Rice, Odegaard - Saka, Jésus, Martinelli.

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Samed, Mendy, Haïdara - Fulgini, Sotoca, Wahi.

Voici la composition du #RCLens pour affronter #Arsenal ce mercredi à l'Emirates. Que pensez-vous de ce onze ? #ARSRCL pic.twitter.com/Sr2RH4E8KA — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 29, 2023

