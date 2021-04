Stade Brestois - RC Lens (1-1) : les Tops et les Flops des Sang et Or, accrochés dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais

Les Tops

Cheick Doucouré Credit Photo - Icon Sport

Cheick Doucouré

Impérial dans les duels et propre dans ses passes, le milieu de terrain malien a été le meilleur Lensois de la rencontre. Il a également eu un gros volume de jeu, lui permettant d’être l’initiateur de plusieurs mouvements offensifs de son équipe.

Gaël Kakuta

Pas avare d’efforts tout au long du match, le meneur de jeu des Sang et Or a été récompensé d’un pénalty qu’il a parfaitement converti (72e), inscrivant son 11e but cette saison en Ligue 1. Remplacé par Adrien Louveau (83e), qui a fait ses premiers pas en professionnel.

Les Flops

Arnaud Kalimuendo Credit Photo - Icon Sport

Steven Fortes

Etincelant le week-end dernier lors de la victoire face à Lorient (4-1), le défenseur central capverdien a vécu une après-midi délicate, se faisant expulser en fin de match après avoir écopé d’un deuxième carton jaune (81e).

Yannick Cahuzac

Discret dans le jeu et en difficulté dans les duels, le capitaine lensois est coupable sur l’ouverture du score brestoise, détournant de la tête dans son propre but le corner de Jean Lucas (37e).

La paire d’attaque, Arnaud Kalimuendo et Corentin Jean

En l’absence de Florian Sotoca, toujours blessé au mollet, Arnaud Kalimuendo et Corentin Jean étaient de nouveau alignés en pointe de l’attaque lensoise. Mais le duo n’a pas pesé sur la défense du SB29, ne tirant qu’une seule fois au but dans la rencontre. Les deux joueurs ont été respectivement remplacés par Simon Banza et Ignatius Ganago (58e).