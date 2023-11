Clermont – Lens : Wahi exclu, invincibilité… Les 5 choses à retenir de la victoire des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Wahi, héros à deux visages

Il n’a joué que 45 minutes et des poussières mais on a eu droit aux deux visages d’Elye Wahi. L’ancien Montpelliérain a d’abord marqué d’une belle tête lobée le premier but du match (11’), à la réception d’une galette d’Aguilar. On l’a aussi vu tout proche du doublé sans une parade monstrueuse de Mory Diaw (35’) avant de péter les plombs et de récolter deux cartons jaunes en deux minutes après s’être branché avec Aliou Seidu, lui aussi exclu sur l’action (45’+3).

Thomasson enfin…

S’il avait déjà marqué en Ligue des Champions, Adrien Thomasson n’avait pas encore été décisif cette saison avec Lens. C’est désormais chose faite grâce à un énorme cadeau de Mory Diaw qui, d’une relance dans l’axe, lui a permis d’inscrire le second but des Sang et Or (51’).

Clermont, c’est le FC Bagarre ! Quand on se déplace en Auvergne, on sait à quoi l’on s’expose. Si Franck Haise est vite rentré sur le terrain pour écarter Elye Wahi des débats et tenter d’éviter (en vain) son exclusion, Clermont est passé maître en l’art de l’échauffourée. A cause notamment de Pascal Gastien, lequel branche régulièrement les adversaires depuis son banc de touche. Ce soir, il a justement été exclu et Opta a rapporté cette stat terrible sur le CF63 : 5 – Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2021/22, Clermont a reçu 5 cartons rouges directs à la suite d’une bagarre, c’est au moins 3 de plus que toute autre équipe sur la période. Eruptions💢. #CF63RCL pic.twitter.com/RXk8vKr4rh — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2023

Deux forfaits en attaque pour Lyon mais Saïd relancé

Khusanov – El Aynaoui, de la fraîcheur avant Arsenal

Sur ce match, Franck Haise avait adopté la tactique du turn-over en laissant Sotoca sur le banc au coup d’envoi et en faisant sortir Danso du onze, blessé de dernière minute. On a eu droit notamment la présence du jeune ouzbek Khusanov (19 ans) en défense centrale et de l’ancien nancéien El Aynaoui dans le cœur du jeu. Les jeunes ont assuré (même si Khusanov a eu du mal à finir) et ont amené un peu de fraîcheur et de la rotation avant la Ligue des Champions. Super positif.

Samba, une invincibilité qui dure

S’il a bien été aidé par la maladresse de Grejohn Kyei par trois fois (25’, 54’ et 63’), le portier de l’équipe de France vient d’enchaîner un cinquième match de suite sans prendre de buts en Ligue 1. On atteint quasiment les 500 minutes d’invincibilité (495) depuis le but de Benjamin André dans le derby du Nord. De quoi le rassurer après son match moyen avec les Bleus en Grèce (2-2) et avant d’aller à l’Emirates Stadium.

Vers une attaque diminuée face à Lyon ?

Le gros point noir du déplacement à Gabriel-Montpied est sans doute au niveau de l’attaque où Franck Haise a perdu Elye Wahi (suspension automatique après son carton rouge) et très probablement Morgan Guilavogui, dans un choc avec un Clermontois et évacué sur civière pour des douleurs au dos selon Prime Vidéo. Suspendu dans tous les cas contre Arsenal, l’ancien du PFC est d’ores et déjà incertain pour la réception de Lyon samedi prochain (17 heures). La bonne nouvelle pour Haise, c’est que Wesley Saïd a montré de belles choses, marquant en solo un très joli troisième but (82’) sur la 5ème passe décisive de l’entrant Sotoca. Il reste encore du banc à Lens quand même…

Selon @primevideosport, Morgan Guilavogui souffre de douleurs au dos. #RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) November 25, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life