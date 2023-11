Clermont - RC Lens : Haise s’agace de l’attitude des Clermontois, défend Wahi et rassure sur Guilavogui

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Venu au micro de Prime Vidéo pour évoquer les trois cartons rouges (dont le sien) en fin de première période, Pascal Gastien, l’entraîneur de Clermont, a livré sa version des faits : « Aliou (Seidu, NDLR) prend un coup de coude. Sans doute involontaire mais ça met le feu tout de suite. Quand je vois l’arbitre lui mettre seul un carton rouge – je n’ai pas vu l’autre carton rouge d’Elye Wahi -, j’étais en colère. J’ai dit à l’arbitre de touche que j’avais l’impression qu’ils n’avaient pas trop envie de voir Clermont en première division l’an prochain. C’est tout ce que je lui ai dit. Il a appelé l’arbitre du centre… Voilà. Ce n’était pas très fin de ma part mais c’est exactement ce que j’ai dit. Maintenant, c’est fini, c’est classé… » « Sur l’action, ils étaient venus pour le chauffer » Une sortie qui a crispé Franck Haise, également au micro du diffuseur, qui estime que les Clermontois ont joué un sale jeu pour faire sauter Elye Wahi : « Je ne vais pas épiloguer… Comme Elye avait pris un carton jaune évitable, ils ont cherché à ce qu’il en prenne un deuxième pour le sortir. Voilà, il l’a eu. Le joueur qui a cherché ça a eu le rouge aussi et le banc de Clermont, qui était assez énervé depuis le début, a eu un rouge aussi … Sur l’action, ils étaient venus pour le chauffer. Ils ont d’ailleurs approché sa tête pour aller chercher un deuxième carton jaune pour qu’on évolue à dix et eux à onze… Déjà qu'il ne fait pas faute sur le départ, il n'y a pas de coup d'épaule... Bref ». Concernant le débat sur Elye Wahi, Franck Haise n’a pas voulu accabler son jeune joueur : « Elye Wahi progresse. Il a encore beaucoup d'axes de progression, pour éviter de se faire piéger, comme ce soir. Il a failli marquer 2 buts de la tête, alors que c'était un de nos sujets de discussion, hier, à l'entraînement. Les mots d’Adrien Thomasson sur la nécessité d’être derrière lui tout le temps ? Ce n’est qu’une petite partie de ce qu’il a dit. Il n’y a pas de sujet (Elye Wahi). Oui, il a été acheté 35 M€ mais il n’a que 20 ans. Il progresse… » Pour conclure, le technicien a donné des nouvelles rassurantes de Morgan Guilavogui, confirmant qu’il n’y avait pas de coup à la tête ni de protocole commotion : «Il a senti une forte contraction dans le dos. Je ne pense pas qu'il y ait de sujet d'inquiétude. » Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer Pascal Gastien et Franck Haise ont livré leurs versions des accrochages avant la mi-temps sur Clermont - RC Lens (0-3). Les deux techniciens n'ont pas la même vision des choses... et ça agace le coach des Sang et Or qui a défendu Elye Wahi.

Alexandre Corboz

Rédacteur