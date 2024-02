Le RC Lens ne décolère pas contre l’arbitrage et la VAR après Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Si David Pereira da Costa s’est sorti sans séquelle du tacle non maîtrisé de Nathan Zézé hier lors de FC Nantes – RC Lens (0-1), l’absence de sanction de Florent Batta et le non appel de Stéphanie Frappart à la VAR a rendu fou les Lensois.

« ça peut finir avec une jambe cassée »

En conférence de presse après la rencontre, Lilian Nalis (adjoint), qui s’exprimait au nom d’un Franck Haise (suspendu), a reconnu avoir été bouleversé en revoyant les images de l’agression :

« Quand on revoit les images, pour moi c’est choquant. Je m’étonne que la VAR, qui a pourtant checké les images, n’ait absolument rien prononcé. C’est un grand étonnement parce que ça peut finir une jambe cassée ».

Difficile de lui donner tort aux vues des images…

