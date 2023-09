PSG, RC Lens : les statistiques folles de Mbappé et Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après son départ du RC Lens cet été, Loïs Openda a continué sur sa longueur en inscrivant 3 buts en 4 matchs de Bundesliga avec le RB Leipzig. Le Belge qui avait marqué 21 buts en 38 matchs de Ligue 1 la saison passée fait partie désormais des meilleurs buteurs européens. Comme révélé par Stats du Foot sur Twitter, seuls Kylian Mbappé (19) et Harry Kane (16) ont marqué plus de buts que Lois Openda (15) dans les 5 grands championnats depuis mars 2023. 🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 3e joueur du @PSG_inside à inscrire 7 buts lors des 5 premières journées d'une saison de @Ligue1UberEats après Edison Cavani en 2017/18 et Neymar en 2022/23. #PSGOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) September 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Loïs Openda parmi les grands. Comme révélé par Stats du Foot sur Twitter, seuls Kylian Mbappé (19) et Harry Kane (16) ont marqué plus de buts que Lois Openda (15) dans les 5 grands championnats depuis mars 2023. Le Belge manque visiblement aux Lensois.

Thomas Salis

Rédacteur