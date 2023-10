RC Lens : Haise a reçu la pire nouvelle possible avant le PSV

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens va devoir faire perpétrer ses bonnes habitudes en Ligue des champions cette saison. Mardi, il le faudra parce que les Sang et Or vont accueillir une équipe du PSV en pleine confiance à Bollaert (21h). L’équipe phare d’Eindhoven a en effet poursuivi son sans-faute dans le championnat des Pays-Bas, hier, en remportant sa neuvième victoire en neuf journées contre le Fortuna Sittard (3-1). Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Neuvième victoire du PSG en Eredivisie Les hommes de Peter Bosz ont fait la différence grâce à des buts de Guus Til, André Ramalho et Johan Bakayoko, déjà passeur décisif sur l’ouverture du score. Le PSV arrive donc à Lens en plein boum, au contraire des hommes de Franck Haise, qui n’ont joué qu’une mi-temps sur deux vendredi au Havre (0-0). C'était vraiment la soupe à la grimace hier, chez les Sang et Or, après le nul entre Le Havre et le RC Lens...

Pour résumer Alors qu'un petit RC Lens n'a pris qu'un point au Havre, vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (0-0), le PSG Eindhoven a poursuivi son sans-faute dans le championnat des Pays-Bas ce samedi avec une nouvelle victoire à son actif.

Bastien Aubert

Rédacteur