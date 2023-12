RC Lens : le LOSC a rempli un grand vide des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Lorient, Metz, Toulouse : oui. Paris, Marseille, Brest : non. Le RC Lens galère face aux gros du classement en Ligue 1. Les Sang et Or ont eu beaucoup de mal en début de saison, avec 4 défaites et un nul lors de leurs 5 premiers matchs, comprenant des occupant du Top 5 actuel : Brest, Monaco et Paris. Les Artésiens ont ensuite remporté leurs premiers matchs face à des équipes comme Toulouse, Strasbourg ou Nantes. Le LOSC a également permis aux Sang et Or de reprendre du poil de la bête.

Merci Lille

Alors que les Sang et Or étaient sur une série de deux victoires consécutives, le match face à Lille était le prochain match sur l’agenda. Une rencontre importante pour les Artésiens, servant à continuer la bonne série dans laquelle ils se sont lancés. Le match s’est soldé par un 1-1, permettant aux Lensois de grimper à la 14ème place, trois journées de championnat après avoir occupé la dernière place de Ligue 1.

A l'issue de la phase aller, le #RCLens n'a pris qu'un point sur 15 face au top 5 actuel. C'était face à Lille (1-1). Pour le reste, défaites à Brest (2-3), Paris (1-3), Monaco (1-3) et Nice (0-2).



A l'inverse, Lens n'a perdu qu'un match face à un adversaire situé entre la 6e… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 21, 2023

