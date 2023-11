RC Lens : 3 raisons de ne pas sombrer dans le catastrophisme après la rouste contre Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens savait qu'il allait souffrir ce soir contre Arsenal mais il ne s'attendait certainement pas à une telle raclée. Les Gunners menaient 4-0 avant la demi-heure et 5-0 à la pause. Avec cette défaite, les Sang et Or sont officiellement éliminés de la Champions League puisqu'ils sont à sept points des Anglais et trois du PSV, qui possède une meilleure différence particulière. Ils joueront une finale contre le FC Séville à Bollaert pour la 3e place. S'ils ne perdent pas face aux Andalous, ils seront reversés en Europa League. D'ici là, ils vont ressasser cette déroute, même si tout n'a pas été jeté, loin de là. Voici trois motifs d'espoir pour la suite.

Dans l'envie, les Sang et Or ont répondu présents

Beaucoup d'équipe se seraient effondrés moralement après une demi-heure aussi épouvantable que celle vécue par le Racing ce soir. Mais les hommes de Franck Haise ont continué à jouer comme ils savent le faire, c'est-à-dire en mettant du rythme et de l'impact. Même en seconde période, alors qu'il n'y avait plus rien à espérer, ils ont cherché à aller de l'avant, signe d'un état d'esprit qui ne se dément pas, même dans les pires circonstances. Ça, c'est la preuve que les joueurs sont imprégnés de la philosophie de Franck Haise jusqu'au bout des ongles. Et c'est bien là, finalement, l'essentiel.

Arsenal a eu une efficacité maximale

L'équipe ne s'est pas désunie dans la difficulté

La solidarité est l'une des grandes vertus prônées par le RC Lens. Elle est omniprésente depuis que Franck Haise est l'entraîneur de l'équipe. Et ce soir, elle a encore été de mise malgré la tempête. La plupart des victimes d'un 5-0 à la pause se seraient décomposées en seconde période, chaque joueur tentant de faire son petit numéro pour réduire le score. Pas Lens. Les Sang et or sont restés compacts, ont continué à jouer en équipe. Ça aussi, c'est un bon signe pour la suite des opérations.

Ils tomberont rarement sur un adversaire aussi fort et en réussite

Arsenal est plus fort que Lens, c'est un fait. Mais ce soir, les Gunners étaient en totale réussite ! A la pause, ils avaient transformé cinq de leurs huit tirs. Un ratio extraordinaire à ce niveau. C'est bien simple : pendant la première demi-heure, tout a réussi aux Anglais. Toutes leurs frappes étaient cadrées et les rares que Brice Samba repoussaient rebondissaient sur un Gunner et rentraient dans les filets. Le leader de la Premier League voulait certainement se venger de sa défaite à Bollaert. Mais autant il avait joué en dessous de sa valeur ce soir-là, autant il a été largement au-dessus ce mercredi.

