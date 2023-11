RC Lens : Adam Buksa a encore fait très fort en Turquie

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Recruté à l'été au New England Revolution pour près de 10 M€, Adam Buksa a doublement manqué de chance avec le RC Lens. Tout d'abord, il s'est rapidement blessé. Et en plus, il joue au même poste que Loïs Openda, qui a tout explosé lors de sa seule saison passée en Artois. Résultat, l'attaquant polonais de 27 ans n'a joué que 8 matches avec les Sang et Or en 2022-23, n'a jamais trouvé le chemin des filets et a été prié d'aller se refaire une santé ailleurs cet été. Il a mis le cap sur la Turquie et Antalyaspor pour un prêt d'un an.

Déjà 5 buts et 2 passes décisives en Turquie

Pour le moment, c'est une réussite totale. En 10 matches de championnat turc, Buksa a marqué 5 fois et délivré 2 passes décisives. Hier soir, son équipe affrontait Ankaragücü sur le terrain de ce dernier et elle s'est largement imposé (4-0). Buksa a offert le premier but à Larsson et inscrit le troisième d'une belle tête piquée. Le RC Lens peut déjà se frotter les mains : en juin prochain, soit il réintègrera dans ses rangs un buteur en pleine confiance, soit il pourra espérer récupérer tout ou partie de la mise investie à l'été 2022.

Prêté par le RC Lens à Antalyaspor, Adam Buksa semble vraiment reprendre ses marques en Turquie. Dix matchs, cinq buts et deux assists pour le Polonais pic.twitter.com/wOXrJopvrJ — Pilka & Nozna 🇵🇱 (@FootPolak) November 11, 2023

