RC Lens : Aguilar annonce un état d'esprit à toute épreuve dans le vestiaire

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Après un début aussi catastrophique que celui du RC Lens, d'autres vestiaires auraient explosé. C'est par exemple le cas à Lyon et, dans une moindre mesure, à Marseille. Mais les Sang et Or, eux, n'ont pas dévié de la ligne tracée par Franck Haise depuis plusieurs années. Ruben Aguilar, arrivé à la toute fin du mercato, a ainsi révélé aujourd'hui en conférence de presse avoir été impressionné par cet état d'esprit... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Ils ont quand même eu un discours positif" "Je suis arrivé pour la première fois dans le vestiaire à la fin du match contre Monaco. Et je suis arrivé dans un vestiaire vivant, qui rigole. La situation était un peu délicate. Ils venaient de perdre 3-0 et pour autant, ils ont quand même eu un discours positif, gentil pour moi. Et finalement, les mauvais résultats n’ont pas tellement eu de répercussions dans le groupe. Même si je dois reconnaître que la victoire dimanche face à Toulouse a fait du bien." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 🔜 𝑅𝐶 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔 𝐴𝑙𝑠𝑎𝑐𝑒-𝑅𝐶 𝐿𝑒𝑛𝑠#FierDEtreLensois #RCSARCL pic.twitter.com/Sgn4h6sb8g — Racing Club de Lens (@RCLens) September 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent en conférence de presse ce mercredi, le défenseur du RC Lens Ruben Aguilar a confié avoir été impressionné par l'état d'esprit régnant dans le vestiaire artésien. Il l'avait rejoint après une défaite à Monaco (0-3) et, malgré ça, la bonne humeur était tout de même au rendez-vous.

Raphaël Nouet

Rédacteur