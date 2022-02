RC Lens : après Thierry Henry, un autre consultant Amazon sous le charme des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

A l'instar de Thierry Henry, qui manque rarement l'occasion de dire du bien du RC Lens de Franck Haise, Benoît Cheyrou est un grand fan du jeu porté par les Sang et Or. Bien que son passé de joueur du LOSC l'impose à une retenue par rapport à la rivalité, le consultant de Prime Vidéo n'en a cure :

« Mon équipe frisson ? C'est Lens.Depuis le début de saison, même la saison dernière. Ils ont beaucoup d'ambition. Même quand ils mènent 1-0, ils continuent d'attaquer, il y a toujours beaucoup de mouvements, de permutations. Il y a des joueurs talentueux, Gaël Kakuta, Seko Fofana, Jonathan Clauss, Florian Sotoca aussi, qui fait beaucoup d'appel, de choses dans l'ombre, qui ont beaucoup d'impact sur son équipe. Leur coach est toujours très abordable, il explique les choses, il ajuste certains détails dans un cadre bien défini. C'est une équipe que j'aime regarder », a glissé l'ancien milieu de terrain.

Même si les résultats sont un peu moins bons ces derniers temps, le Racing est bel et bien parvenu à rentrer dans le cœur des amoureux de football...

