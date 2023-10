RC Lens - Arsenal : les compos de Haise et Arteta sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Avec la réception ce mardi (21h) d'Arsenal, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le RC Lens joue son plus gros match européen depuis bien longtemps, plus de 23 ans après la dernière confrontation face aux Gunners. À une heure du coup d'envoi de ce choc, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, et son homologue d'Arsenal, Mikel Arteta, ont dévoilé leur onze de départ.

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina- Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado - Sotoca, Fulgini, Wahi.

#RCLARS, c’est dans une heure ! 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 alignés par Franck Haise pour affronter @Arsenal en @ChampionsLeague ! 👊



➡️ Seul changement par rapport à la J1 de #UCL : Adrien Thomasson entre dans le onze.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/GsO8aoSx2L — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2023

Arsenal : David Raya- Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Rice, Havertz - Trossard, Saka, Gabriel Jesús.

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



🇯🇵 Tomi at the back

🇧🇪 Trossard on the wing

🇧🇷 Jesus leads the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/vTVZ5HxfBL — Arsenal (@Arsenal) October 3, 2023

Podcast Men's Up Life