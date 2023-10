RC Lens - Arsenal : un héros a choqué Hollande, un autre lance le derby contre le LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le RC Lens a dû se pincer pour y croire. Mardi, Arsenal est venu mordre la poussière à Bollaert lors de la 2e journée de la Ligue des Champions (1-2) en encaissant notamment un superbe but d’Elye Wahi. « Il a été payé cher mais il a donné beaucoup, il a régalé ! », a lâché François Hollande, qui a multiplié les photos avec des inconnus à sa sortie.

« Et il y a le derby dimanche... »

Dans le vestiaire, l’euphorie ambiante n’a pas totalement gagné Brice Samba. Le capitaine du RC Lens se projette déjà sur le derby dominical contre le LOSC en Ligue 1 (17h05). « On a fait un match de grande qualité, insiste en substance le gardien. On a fait preuve de solidarité et de cohésion. Et il y a le derby dimanche. »

La une du journal L'Équipe du jeudi 5 octobre#NEWPSG pic.twitter.com/VjfbRYYQE7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life