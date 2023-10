RC Lens : Brice Samba adoubé par deux légendes de l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Depuis que son fils, Lisandru, gardien comme lui, a rejoint le LOSC cet été, Pascal Olmeta assiste régulièrement à des matches au stade Bollaert. L'ancien portier de l'OM (de Bastia, de Toulon, du Racing, de l'OL...) a été interrogé par le site Lensois.com après la partie de mardi contre le PSV Eindhoven (1-1) en Champions League. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pense de Brice Samba et de confier qu'une autre légende de l'OM, Fabien Barthez, pense comme lui. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Samba, c’est le pilier du nord" "Brice Samba, il y a quelques années, on n’aurait pas misé énormément sur lui. Il a tellement progressé, il a cette force en lui, il est serein. Il est attachant, souriant. J’en parlais encore récemment avec Fabien Barthez, on est heureux tous les deux parce qu’on a cette génération de gardiens français qui répond présent. Et lui le premier. La victoire contre Arsenal en Ligue des champions, il y est pour beaucoup. Et c’est comme ça depuis quelques matches. Il faut être heureux d’avoir une telle génération. Samba, c’est le pilier du nord." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 C’est #JourDeConf 🎥



Franck Haise et @MorganGuila seront présents en conférence de presse avant #RCLFCN.



Rendez-vous ce vendredi dès 14h15 ! pic.twitter.com/2Z1llP8b6x — Racing Club de Lens (@RCLens) October 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pascal Olmeta a révélé qu'il ne s'attendait pas à une progression aussi stupéfiante du gardien du RC Lens, Brice Samba. Et qu'avec Fabien Barthez, ils étaient impressionnés par la qualité des jeunes portiers du football français.

Raphaël Nouet

Rédacteur