RC Lens : Brice Samba sous la menace

RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

C'est plutôt rare pour être signalé. Et cela concerne un gardien de but, pas fréquemment averti par le corps arbitral, et donc pas vraiment sujet aux éventuelles suspensions. C'est toutefois le cas au RC Lens. Et comme le signale justement le site le 11hdf, Brice Samba, pourrait être suspendu si il venait à recevoir un nouveau carton jaune lors des deux prochaines journées de championnat.

Déjà averti deux fois

Le gardien des Sang et Or a en effet été averti lors de la 11e journée de Ligue 1 puis en Coupe de France contre Monaco. Il se doit donc d'petre discret face à Toulouse, lors de la 19e journée, puis à Nantes lors de la suivante. Sous peine de contraindre Franck Haise à changer de gardien pour une rencontre.

