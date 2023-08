RC Lens : but, énorme raté, défaite... les débuts fous d'Openda en Bundesliga

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une semaine après avoir explosé le Bayern à Munich (3-0) en Supercoupe d'Allemagne, le RB Leipzig a eu droit à un dur retour sur terre ce samedi ! Le club de Red Bull était présenté comme un candidat au titre après sa démonstration face au Bavarois mais il s'est pris les pieds dans le tapis d'entrée de jeu. Mais pas face à n'importe qui : il s'est incliné 3-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, qui est en plein redressement depuis l'arrivée de Xabi Alonso en octobre dernier (les Marseillais, battus 2-1 au Vélodrome en amical, peuvent en témoigner). VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Seul face au but vide, il a tiré à côté ! Pour Loïs Openda, il y a donc le goût amer de la défaite. A peine atténué par son but, inscrit à la 71e, qui a permis à son équipe de revenir à 3-2. Mais ce qu'on retiendra surtout de la prestation de l'ancien attaquant du RC Lens, c'est son énorme loupé dans la foulée ! Seul face aux cages vides, il a trouvé le moyen de tirer à côté. Un but aurait permis à son équipe de repartir avec un point de la BayArena. Un coup dur. Mais le Belge a prouvé la saison dernière en Artois qu'il avait beaucoup de ressources au niveau mental. Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 L’incroyable raté d’Openda. pic.twitter.com/ktgkFOv8Zy — Football Popcorn 🍿 (@FOOTPopcorn) August 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'attaquant belge Loïs Openda se souviendra de ses débuts avec le RB Leipzig en Bundesliga ! Le club de l'ancien du RC Lens s'est incliné sur la pelouse de Leverkusen (2-3) et lui a certes marqué mais il a manqué une énorme occasion d'égaliser.

Raphaël Nouet

Rédacteur