RC Lens : les Sang et Or ont fini 2023 sur les rotules

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens a mal fini sa très belle année 2023 en concédant une défaite à Nice, et dans la Voix du Nord, Ruben Aguilar a fait part de sa déception. "Elle casse un peu une dynamique, elle nous fait mal, a confié le latéral. On aurait voulu repartir avec la victoire, maintenant on va bien se reposer, reposer les têtes aussi pour bien repartir."

"Maintenant, on a les vacances pour pouvoir un peu couper"

Et à lui d'ajouter, au moment de faire le bilan de la mi-saison... "C’était à la fois fatigant et excitant, c’est un rythme infernal mais quand on joue au football, c’est pour ça, c’est pour ça qu’on vit, jouer des matchs tous les trois jours. C‘est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d’efforts, physiques ou mentaux. C’est ce qu’on aime. Maintenant, on a les vacances pour pouvoir un peu couper, même si on ne va pas faire la fête toutes les vacances, on va essayer de profiter un minimum. On aurait pu avoir des jours supplémentaires en cas de victoire mais on a déjà du repos, c’était nécessaire, on est contents."

Podcast Men's Up Life