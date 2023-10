RC Lens : Chevalier (LOSC) fait de grosses révélations sur ses liens avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Devenu titulaire dans les buts du LOSC au début de la saison passée, Lucas Chevalier s'est rapidement fait adopter par les supporters lillois. Parce qu'il est un enfant du club, lui qui y a fait toutes ses classes, parce qu'il est nordiste et parce qu'il a arrêté un pénalty dans le derby, pour son quatrième match chez les pros. Mais sur le site de la Ligue 1, le natif de Calais a fait une grosse révélation : quasiment toute sa famille supporter le Racing et lui a failli y signer dans sa jeunesse.

"C’est au RC Lens que j’ai fait mes premiers tests dans un club professionnel"

"Tout le monde sait que je suis de Calais, un coin où les trois-quarts des gens supportent Lens donc j’ai des supporters lensois dans ma famille. Enfant, quand je jouais à l’AS Marck, c’est le RC Lens qui s’est d’abord manifesté et c’est là-bas que j’ai fait mes premiers tests dans un club professionnel. Mais j’étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, donc c’était trop tôt pour partir de la maison et j’ai continué dans mon petit club. Le LOSC s’est manifesté quelques années plus tard et j’ai commencé à faire des tests à Lille, en parallèle de ceux que je continuais à faire à Lens même si ça devenait plus rare. Avec Lens, ça a fini par s’arrêter car ils m’ont fait faire un test de croissance, une radio du poignet, et ils ont estimé que j’allais être trop petit. Pendant ce temps-là, je continuais les détections avec Lille. C’est vrai que je n’étais pas spécialement grand mais après avoir signé au LOSC, j’ai commencé à pousser et je prenais 10 centimètres par an. J’ai toujours apprécié le LOSC mais j’aimais le foot donc quand j’ai eu l’opportunité de faire des tests à Lens, j’ai accepté. Mais quand c’est devenu sérieux avec Lille, c’était encore mieux !"

"Mon frère a joué à Lens des U14 aux U16 mais il est supporter lillois désormais. Pareil pour mes parents, rassurez-vous ! Ils m’ont vu grandir avec le LOSC pendant toutes ces années et c’est le club de leur fils qu’ils supportent ! Ils viennent tout le temps au stade d’ailleurs. Il y a beaucoup de Lensois parmi mes oncles ou mes cousins et malheureusement, ils le restent (rires) ! Je sais qu’il y a deux matchs pendant la saison où je n’ai pas toute la famille derrière moi mais ça reste bon enfant, ça n’a jamais été la guerre !"

