RC Lens : coup de frein sur le rachat de Bollaert !

Si Joseph Oughourlian s'est voulu optimiste dans le rachat par le RC Lens du stade Bollaert-Delelis, du côté de la Mairie on a quand même tenu à tempérer les ardeurs du boss d'Amber Capital. Dans la Voix du Nord, Sylvain Robert, le maire de la ville, a apporté son éclairage sur l'état des discussions qu'il décrit comme « peut-être plus avancées qu'elles ne l'ont jamais été » mais encore loin d'une signature de l'acte de vente. Pas d'accord sur le chiffre pour la vente de Bollaert ! « Si on s'est mis d'accord sur quelque chose, c'est sur la méthode. Mais pour l'instant, pas sur un chiffre. On attend pour cela l'estimation des Domaines. On verra ensuite si on trouve un accord », a fait savoir l'édile. Pour l'heure, aucune offre n'est tombée mais Joseph Oughourlian s'est mis en quête d'une nouvelle participation minoritaire dans le Racing afin de lever 50 M€ supplémentaire pour cet ambitieux projet. Pour résumer La Mairie de Lens a apporté ses précisions sur le rachat souhaité par le Racing du Stade Bollaert-Delelis. Aujourd'hui, nous n'en sommes encore qu'aux discussions préliminaires et le domaine doit d'abord être estimé avant de discuter du prix.

Alexandre Corboz

Rédacteur