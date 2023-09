RC Lens : coup dur pour Angelo Fulgini

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens était mené à Séville mercredi avant l'égalisation d'Angelo Fulgini. Et son superbe coup franc valait à l'ancien angevin d'être en lice pour le plus beau but de la première journée de C1, aux côtés de Joao Felix, le joueur du Barça, de Tetê (Galatasaray), et avec Provedel, le gardien de la Lazio, auteur d'un but de la tête incroyable pour égaliser dans le temps additionnel sur le terrain de l'Atlético (1-1).

Tetê (Galatasaray) l'a devancé

Et c'est finalement la reprise de Tetê, l'ancien lyonnais, qui a été récompensée. Un but qui a permis à Galatasaray d'arracher le match nul contre Copenhague (2-2).

