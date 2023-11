RC Lens : double coup dur pour Haise avant Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

À trois jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a enregistré ce mercredi deux mauvaises nouvelles à l'entraînement. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Pereira Da Costa et Saïd absents ce mercredi de l'entraînement ! D'après nos confrères de Lensois.com, deux joueurs ne se seraient pas entraînés avec le reste de leurs coéquipiers. Il s'agirait de David Pereira Da Costa et Wesley Saïd, qui auraient courus à part. Le milieu offensif portugais et l'attaquant français pourraient donc ne pas être de la partie face aux Merlus. C'est parti pour la séance d'entraînement. A noter que Wesley Saïd et David Pereira Da Costa ne sont pas présents, ils sont en train de courir aux côtés de Vincent Lannoy #RCLens pic.twitter.com/0WmKhAwtf0 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À trois jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, deux joueurs du RC Lens auraient manqués l'entraînement collectif de ce mercredi. Il s'agirait de David Pereira Da Costa et Wesley Saïd.

Fabien Chorlet

Rédacteur