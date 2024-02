RC Lens : encore un cruel dénouement pour les Sang et Or face à Monaco (2-3)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens se devait de se relever. Quelques jours, seulement, après sa douloureuse élimination européenne, sur le terrain de Fribourg, les Sang et Or accueillaient à Bollaert un sérieux candidat de la Ligue 1, l'AS Monaco, capable on le sait du meilleur comme du pire, mais candidat déclaré au podium de notre championnat.

Poussés par leur public, les joueurs de Franck Haise ne tardaient pas à se montrer dangereux. Et Wahi, des la 8e minute, inquiétait Majecki, le portier monégasque, d'une frappe à ras de terre. Mais ce sont bel et bien les Monégasques qui ouvraient le score dès la 19e minute. Sur une passe en profondeur de Salisu, Balogun contrôlait le ballon de la tête sur le côte gauche de la surface de réparation lensoise, éliminait Danso en un-contre-un et trompait Samba du pied gauche (0-1, 19e). A peine le temps de digérer que les Lensois étaient menés de deux buts à la 30e minute. Au départ, un travail de Ben Yedder à droite de la surface, avec une frappe repoussée par Samba. Le ballon revenait dans les pieds de Minamino qui, en voulant centrer pour Balogun, voyait le gardien lensois inscrire un CSC en envoyant le ballon dans son propre but avec son poing (0-2, 30e).

Samba décisif

Au contraire du scénario de Fribourg, ce sont les Lensois qui étaient menés par deus buts d'écart. Heureusement pour eux, Wahi, bien servi par Thomasson, reprenait du pied gauche instantanément et trompait Majecki (1-2, 32e). En dépit de certaines situations intéressantes, mais mal gérées dans le dernier geste, le RC Lens ne parvenait pas à recoller au retour des vestiaires.

Il fallait attendre la 77e minute pour que Wesley Saïd, entré sept minutes plus tôt, délivre Bollaert. Sur un centre de Sotoca, et une déviation de Wahi, Saïd reprenait du pied gauche, voyait sa frappe contrée par Majecki et finissait du droit à bout portant (2-2, 77e). Dans ce match fou, le dernier mot allait revenir à Brice Samba. Du moins le pensait-on. Auteur d'une faute sur Minamino, dans la surface de réparation à la 79e minute, il détournait le pénalty de Balogun en plongeant parfaitement sur son côte droit.

Alors que l'on se dirigeait vers un résultat nul, le duel Samba-Minamino allait reprendre ses droits à la 92e minute. Avec cette fois, une merveille du pied gauche du Monégasque, pas attaqué, qui envoyait sa frappe dans la lucarne de Samba (2-3, 92e).

Avec cette défaite, et en attendant les autres matches de cette 23e journée, le RC Lens pointe au 6e rang de la L1 avec 36 points. A cinq unités de l'ASM, 3e avec 41 points.

