RC Lens : face à Monaco, Sotoca a égalé une légende du Racing

Dimanche, Florian Sotoca a vécu un match des plus frustrants contre l'AS Monaco (2-2, 5 t.a.b à 6), en 32es de finale de la Coupe de France. Titulaire, l'attaquant a inscrit le but de l'égalisation à 2-2 à la 62e et il a transformé son pénalty, le deuxième de la série. Mais, hélas pour les Sang et Or, cela n'a pas suffi à franchir l'obstacle monégasque. Dommage car Sotoca a atteint deux seuils très importants dans l'histoire du Racing lors de cette rencontre.

Il a rejoint Vairelles dans la légende

Le premier, le plus important, lui a permis de rejoindre Tony Vairelles dans la légende lensoise. Sotoca a en effet disputé son 167e match sous le maillot sang et or, autant que le champion de France 1998, qui y a joué de 1995 à 1999 puis en 2003. Par ailleurs, il a inscrit son 31e but sous le maillot lensois, ce qui fait qu'il a rejoint Toifilou Maoulida, Cristian Lopez et Yoann Touzghar.

