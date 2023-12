RC Lens – FC Séville : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le RC Lens, plus petit coefficient UEFA des clubs engagés en phase de groupes de la Ligue des Champions, n’a besoin que d’un nul pour se qualifier en Ligue Europa, Franck Haise dispose de quasiment toutes ses forces vives pour la réception des Andalous. Seul Deiver Machado (blessé) manque à l’appel en excluant les blessés de longue date (Farinez, Cabot). En face, l’uruguayen Diego Alonso a davantage de soucis avec les suspensions de Fernando et Lucas Ocampos ainsi que les très nombreux blessés (Nyland, Acuna, Badé, Kouassi, Jordan, Lukebakio, J.Navas, Suso, Mariano Diaz, Lamela). Les compos de Lens – Séville : RC Lens : Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Frankowski - Mendy, Abdul Samed - Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa.

FC Séville : Dmitrovic - Juanlu, Gudelj, Ramos, Kike Salas, Pedrosa - Sow, Soumaré, Rakitic - Oliver Torres, En-Nesyri. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce mardi en fin d’après-midi (18h45), le RC Lens accueille le FC Séville à Bollaert-Delelis pour le compte de la 6ème et dernière journée du groupe B de la Ligue des Champions. Déjà éliminés de la course aux 8èmes de finale, les deux équipes se disputent la qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Voici les compos officielles et les absents pour ce match.

Alexandre Corboz

Rédacteur