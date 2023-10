RC Lens : Franck Haise confronté à de nombreuses incertitudes face au Havre

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le groupe

"Elye Wahi est suspendu. Dans les incertains, il y a Morgan Guilavogui qu'on va récupérer en fin de journée. Machado a joué 95 minutes au petit matin. Facundo Medina n'a pas joué, mais il va rentrer tard. On fera le point avec Danso, c'est moins grave qu'on pouvait le penser. Des joueurs ne sont pas encore rentrés, ou sont rentrés tardivement. Massadio Haïdara est de retour, il a fait une semaine complète. Pereira Da Costa a enchaîné."

La semaine de travail

"La semaine dernière on avait 10 ou 11 professionnels. Les jeunes sont venus ensuite. On a eu de très bonnes séances depuis lundi. Sur la qualité du travail et le niveau des séances, il y a eu de très bonnes choses, mais avec une moitié de groupe habituel."

Maouassa

"Physiquement, Faitout retrouve un bon niveau. Il y a aussi toute la dimension du poste et il y a encore des choses à aller chercher. Mais athlétiquement, il est en mesure de commencer un match."

Le Havre

"C'est une équipe qui a eu plusieurs systèmes. Qui a posé des problèmes, qui a des ressources, des capacités à se projeter. En L1 tous les matches sont difficiles et en retour de trêve avec nos retours tardifs, c'est un peu particulier."

Propos retranscrits par Lensois.com

FH : "Elye Wahi aura des soins pendant 48-72h, on devrait le récupérer pour le travail ce week-end " #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 18, 2023

