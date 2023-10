RC Lens : Franck Haise écarte une pépite et s’en explique !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé l’été dernier en provenance des Millonarios, le club de Joseph Oughourlian en Colombie, le très jeune Oscar Cortès (19 ans) peine à faire son trou au RC Lens où il n’a disputé qu’une seule minute (contre Rennes) depuis le début de saison.

Cortès affiche déjà 2 buts en 2 matchs avec le N3

Dans des propos accordés à Lensois.com, Franck Haise s’est justifié d’avoir envoyé la « pépite » Cortès en National 3 plutôt que de le convier au groupe pour le derby du Nord contre Lille. Un choix qu’il assume sans condamner le joueur : « Oscar est un très bon joueur, dans un autre football, dans une approche différente. Il faut y aller par étape, mais les choses avancent. Puis, il joue à un poste à forte concurrence chez nous. Ce sont des zones de terrain où les postes sont parfois triplés et j’ai des choix à faire. Je prends les joueurs qui ont le plus d’habitudes et de repères. Oscar travaille bien ».

Concernant sa présence en réserve, il s’agissait de « valider » par du temps de jeu sa progression aux entraînements. Oscar Cortès a d’ailleurs montré qu’il était présent en marquant un but lors du match nul des Sang et Or contre le Pays du Valois (2-2). Il s’agit déjà de son second but avec l’équipe B après sa réalisation inaugurale dans le derby contre le VAFC (2-3). Prometteur…

